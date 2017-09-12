Свитолина показала, как празднует день рождения в Монако
19:19, 12 сентября 2017Другое
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Сегодня Элине исполняется 23 года.
Элина Свитолина / Shutterstock
Элина Свитолина показала, как празднует свой день рождения.
Сегодня лучшей теннисистке Украины и третьей ракетке мира исполняется 23 года.
Читайте такжеСвитолина стала 3-й ракеткой мира, установив рекорд УкраиныВ социальной сети Instagram Свитолина разметила фото, где видно, что она летает на вертолете над княжеством Монако.
"Насыщенный и увлекательный день впереди", - подписала фотографию украинская теннисистка.
Напомним, вчера Элина впервые в карьере поднялась на третью строчку рейтинга WTA, что является лучшим достижением для украинских спортсменов за историю.
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