Свитолина показала, как празднует день рождения в Монако

Элина Свитолина показала, как празднует свой день рождения.

Сегодня лучшей теннисистке Украины и третьей ракетке мира исполняется 23 года.

Читайте такжеСвитолина стала 3-й ракеткой мира, установив рекорд УкраиныВ социальной сети Instagram Свитолина разметила фото, где видно, что она летает на вертолете над княжеством Монако.

"Насыщенный и увлекательный день впереди", - подписала фотографию украинская теннисистка.

Напомним, вчера Элина впервые в карьере поднялась на третью строчку рейтинга WTA, что является лучшим достижением для украинских спортсменов за историю.