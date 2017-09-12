У телеканала "UA:Перший" нет денег на показ Олимпиад 2018-2020

Телеканал «UA:Перший» заявил об отсутствии средств на трансляции Олимпийских игр в 2018-м и 2020 годах.

Общая сумма стоимости прав на обе Олимпиады составляет 3 миллиона долларов, из которых 600 тысяч необходимо заплатить уже до конца этого года.

Кроме того, на обеспечение сигнала, обустройство студии и отправку двух съемочных групп в Корею и Японию необходимо еще около 4,6 миллионов гривен.

Читайте такжеНа участие в зимней Олимпиаде-2018 будут претендовать 57 украинских спортсменов Компания просит Кабмин увеличить финансирование с 970,79 млн грн до 1 млрд 294,4 млн грн, а также обратилась в Минфин для создания отдельной программы на финансирование трансляции Олимпийских игр

"Как общественный вещатель мы хотим, чтобы украинцы имели возможность увидеть этот праздник спорта на своих экранах и, конечно же, имели возможность поддержать нашу сборную. Однако пока ситуация патовая. Мы не имеем средств и в условиях колоссального недофинансирования не можем ничего с этим поделать. Сейчас ситуация полностью зависит от решения Минфина", - заявила член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Инна Гребенюк, которую цитирует 1tv.com.ua.

В свою очередь, вице-президент НОК Украины Николай Томенко заявил, что вместо показа Игр «UA:Перший» планирует транслировать чемпионат мира по футболу в 2018 году, на который было выделено 26 миллионов гривен.