Российского спортсмена дисквалифицировали за футболку с портретом Путина

Международная федерация пауэрлифтинга (IPF) дисквалифицировала российского спортсмена Владимира Балынца за то, что на церемонии награждения он показал футболку с изображением президента России Владимира Путина.

Инцидент произошел в августе на чемпионате Европы по классическому жиму в Финляндии, сообщает "Советский спорт". Взойдя на пьедестал, Балынец, одержавший на турнире победу, расстегнул куртку и продемонстрировал футболку с изображением Путина.

Таким образом, он нарушил статью регламента IPF, запрещающую демонстрацию политических и религиозных символов. Федерация приняла решение отстранить Балынца от международных соревнований до конца 2017 года.

32-летний Балынец — многократный чемпион России по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В 2012 году он завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр в Лондоне, а два года спустя стал бронзовым призером чемпионата мира в весовой категории до 49 кг.

Инцидент с санкциями в отношении россиян за демонстрацию футболок с изображением Путина далеко не первый. В 2016 году в скандал угодил футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов. Полузащитник показал портрет президента РФ после матча против «Фенербахче». Футбольные власти оказались более лояльны к акции Дмитрия Тарасова и лишь оштрафовали игрока на круглую сумму.