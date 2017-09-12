Сборная Украины стала лучшей на Кубке Европы по киокушин каратэ

В городе Сольнок (Венгрия) состоялись соревнования за Кубок Европы по киокушин каратэ (WKO ShinKyokushinkai) - SZOLNOK CUP 2017.

Спортсмены сборной Украины заняли первое общекомандное место и завоевали 5 медалей, из них: 3 золотые и 2 бронзовые, а полтавчанин Анатолий Журавель по итогам турнира получил приз "Лучший боец" Кубка Европы.

Итак, украинцы трижды поднимались на высшую ступеньку турнирного пьедестала в кумитэ инддо среди взрослых спортсменов. Обладателями кубка стали: Елена Вересняк в весе до 50 кг, Богдан Лемишко в весовой категории до 65 кг и «Лучший боец» КЕ-2017 Анатолий Журавель в весовой категории 85 кг.

Бронзу для сборной одержали Игорь Котляревский в весовой категории до 85 кг и Александр Кривко в весовой категории 85 кг, сообщает пресс-служба Спортивного комитета Украины.