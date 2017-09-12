Правила фигурного катания кардинально изменятся в сезоне 2018/19

Международный союз конькобежцев (ISU) планирует изменить правила фигурного катания для улучшения баланса между спортивной и артистической составляющими данного вида спорта, сообщает SportArena.

Член технического комитета ISU по одиночному и парному катанию Фабио Бьянкетти в комментарии Icenetwork заявил, что уже с сезона-2018/19 ценность четверных прыжков у мужчин и четверных выбросов в парном катании может быть снижена на 10%, а с Олимпиады-2022 короткая и произвольная программы уйдут в историю, тогда как их места займут техническая и артистическая.

Читайте такжеНОК выделит стипендии ведущим украинским атлетам в зимних видах спорта перед Играми-2018Кроме того, за каждую из новых программ медали будут вручаться фигуристам отдельно — по результатам двух прокатов в каждой.

«Это направление, над которым я работаю, чтобы радикальные изменения повлияли на будущее развитие спорта и вернули ему ту популярность, которая была в прошлом. Пока сложно сказать, как все будет выглядеть в итоге», — сказал Бьянкетти.