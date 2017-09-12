Угрозы безопасности на ОИ-2018 из-за напряженности, связанной с КНДР, нет – президент МОК Бах

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что нет никакой угрозы безопасности на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея) из-за напряженности между КНДР и некоторыми другими странами, сообщает Р-Спорт.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. Совет Безопасности ООН в понедельник вечером ввел новые санкции в отношении КНДР.

"Нет даже намека, что существует угроза безопасности на Играх-2018 из-за напряженности между КНДР и некоторыми другими странами. Мы держим двери открытыми для спортсменов КНДР. Это наш политический нейтралитет. Я не вижу этого (возможного отказа некоторых команд от участия в Олимпиаде) прямо сейчас, потому что есть четкие обязательства. Мы надеемся, что дипломатия и мир будут преобладать на Корейском полуострове", - цитирует Баха агентство Франс Пресс.

Глава МОК отметил, что в настоящее время обсуждается формулировка традиционного олимпийского перемирия, которая должна быть представлена в ООН в ноябре.

"Мы надеемся, что это обсуждение, которому мы содействуем, будет успешным, и эта резолюция будет принята", - сказал Бах.

Как сообщал УНИАН, зимняя Олимпиада-2018 в Пхенчхане состоится c 9 по 25 февраля.