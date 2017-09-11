Шашисты Аникеев и Мотричко попали в призеры Кубка мира

Международные гроссмейстеры из Украины Юрий Аникеев и Виктория Мотричко завоевали соответственно, бронзу и серебо Кубке мира по шашкам, который проходили в Польше с 4 по 10 сентября сообщали УНИАН в Федерации шашек Украины.

В польском городе Карпач собрались сильнейшие шашисты мира ,чтобы перед предстоящим Чемпионатом мира в Таллине,который пройдет в октябре,провести ,как говорится,"разведку боем".

Более 70 спортсменов боролись з победу на этапе Кубка мира.Тем весомей успех гроссмейстера из Харькова,который за два тура до конца вышел в лидеры и в напряженной борьбе сумел завоевать третье место на финише.

Читайте такжеУкраинец Иванов стал бронзовым призером Кубка мира по шашкам-100 в ИспанииВ женском зачете второе место у гроссмейстера из Одессы Виктории Мотричко.

Это позволило Виктории Мотричко по итогам года завоевать третье место на Кубке мира .Здесь же, в Карпаче, спортсмены разыграли и комплекты медалей 6-го Чемпионата Европы по шашкам-100 в рапиде (по быстрым шашкам).

У женщин бронзовую награду завоевала украинка Виктория Мотричко.

У мужчин лишь по коэффициенту Юрий Аникеев не попал в тройку призеров и занял 4 место.

Стоит отметить успешные выступления на этих престижных турнирах наших опытных гроссмейстеров Артема Иванова, Игоря Кирзнера,Ольги Балтажи,Юлии Макаренковой,а также молодых спортсменов Ореста Славу из Ивано-Франковска и ученицу лицея Новых информационных технологий Веру Попругу,которая в 14 лет сумела попасть в шестерку сильнейших на женском Чемпионате Европы.