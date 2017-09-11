Свитолина стала 3-й ракеткой мира, установив рекорд Украины

22-летняя украинка Элина Свитолина по итогам выступления на теннисном US Open впервые в своей карьере и впервые в истории украинского тенниса поднялась на третье место рейтинга WTA. Об этом сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации.

Читайте также15-летняя украинка Марта Костюк выиграла юниорский US Open в парном разрядеРанее лучшим достижением среди украинских теннисистов была 4-я позиция Андрея Медведева в 1994 году.

Напомним, в этом сезоне Свитолина выиграла пять турниров (Тайвань, Дубай, Стамбул, Рим, Торонто), три из которых относятся к престижной категории Premier 5 (Дубай, Рим, Торонто).

На турнирах Большого Шлема Элина впервые вышла в 1/8 финала Уимблдона и US Open, а также пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос.

Читайте такжеАмериканcкая теннисистка Слоун Стивенс выиграла US OpenОтметим, что на старте сезона Свитолина занимала в рейтинге WTA 14-е место.

На вершине рейтинга также произошло изменение. Испанка Гарбинье Мугуруса впервые в своей карьере возглавила рейтинг топ-теннисисток. На второй строчке румынка Симона Халеп.

Поднялась на 35 мест и обновила свой личный рекорд еще одна украинка Катерина Козлова, вчера выигравшая турнир в Китае. Теперь она находится на 83-й строчке в рейтинге. Леся Цуренко, наоборот, ухудшила свои показатели, опустившись на 9 позиций вниз - на 39-е место.