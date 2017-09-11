15-летняя украинка Марта Костюк выиграла юниорский US Open в парном разряде

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк стала победительницей юниорского турнира US Open в парном разряде.

В дуэте с сербкой Ольгой Данилович украинка в статусе первого номера посева вышла в финал турнира, где встретилась с хорвато-китайским дуэтом Леа Бошкович – Хиу Ван и одержала победу. Счет встречи - 6:1, 7:5.

Матч продлился 1 час и 3 минуты. За это время дуэт украинско-себский дуэт сдела 1 эйс, допустил 2 двойные ошибки и взял 6 брейк-пойнтов. В свою очередь их соперницы обошлись без эйсов, совершили 1 двойную ошибку и взяли 2 гейма на подаче Костюк – Данилович.

В результате, Костюк выиграла свой второй юниорский турнир Grand Slam в сезоне после победы в одиночном разряде Australian Open на старте сезона.