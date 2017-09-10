В Белгороде-Днестровском финишировал "марафон самбо"

В Белгороде-Днестровском завершился большой «марафон самбо», который длился четыре дня – с 7-го по 10 сентября, сообщили УНИАН в Федерации самбо Украины.

Город принял два крупных соревнования – Кубок Украины среди молодежи и Всеукраинский турнир памяти родоначальника украинского самбо Романа Школьникова, которые были этапами отбора в национальные сборные – юношескую (U-18), юниорскую (U-20) и национальную. Им придется защищать честь страны в октябре на молодежном, а в ноябре на взрослом чемпионатах мира.

Читайте такжеУкраинка Сапсай стала чемпионкой Европы по самбоВ каждой возрастной категории турниры проходили по трем видам программы – по спортивному самбо среди мужчин и женщин, а также по боевому разделу. Всего в соревнованиях приняли участие почти 400 спортсменов из 13-ти регионов Украины.

Призерами командного зачета Кубка Украины стали: в соревнованиях спортсменов в возрасте до 18 лет – 1) Одесская область, 2) Харьковская область, 3) Киев; до 20 лет – 1) Харьковская область, 2) Киев, 3) Одесская область.

В турнире памяти Школьников командный пьедестал возглавил Киев, за ним финишировали Харьковская и Одесская области.

"Не было бы Школьникова – не было бы украинского самбо. В 1930-х годах Роман Александрович ввел эту специализацию в Харьковском институте физкультуры, – рассказывает Александр Наухатько, глава тренерского совета национальной федерации, который месяц назад отпраздновал 77-летие. – Я имел счастье быть у него в команде. Отмечу, что именно Роман Александрович в 1932 году во время конкурса по разработке формы для нашего вида единоборств предложил комплект – куртку с поясом и ботинки на мягкой подошве. Этот вариант был утвержден, и в таком «костюме» самбисты выступают до сих пор".

"Мы – вторая страна в мире по развитию самбо, поэтому свою историю не забываем. Турнир памяти Романа Александровича был возрожден год назад, и сейчас он приобрел статус, соответствующий этой личности, – считает президент Национальной федерации самбо Украины Вадим Рогач. – Но мы думаем и о будущем. Уже год действует проект «Забери ребенка с улицы», благодаря которому уже удалось привлечь тысячу детей к занятиям по самбо на бесплатной основе. Сейчас воплощаем школьную программу по самбо на уроках физкультуры, которая разрабатывается совместно с профильными министерствами – спорта и образования".