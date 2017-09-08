Юлия Левченко и Игорь Главан - лучшие легкоатлеты Украины в августе

Федерация легкой атлетики Украины подвела итоги голосования по определению лучшего спортсмена и спортсменки августа 2017 года, сообщает официальный сайт ФЛАУ.

И у мужчин, и у женщин уверенные победы одержали атлеты, которые лучше всего себя проявили на чемпионате мира в Лондоне.

Среди женщин вне конкуренции была Юлия Левченко, которая на главном старте сезона завоевала серебряную медаль в прыжках в высоту с молодежным рекордом Украины - 2 м 01 см. Отметим, что Юлия признана лучшей атлеткой месяца второй раз подряд.

Читайте такжеЛевченко с личным рекордом заняла 2-е место на этапе "Бриллиантовой лиги" в прыжках в высотуСреди мужчин победа досталась Игорю Главану, который в спортивной ходьбе на чемпионате мира занял 4 место на дистанции 50 км (3:41.42), а на Всемирной Универсиаде на дистанции 20 км завоевал бронзу в командном зачете и стал шестым в личном первенстве (1:30.39).

Опрос ФЛАУ традиционно проводится среди членов Совета ФЛАУ, представителей СМИ и болельщиков. Голоса каждой из групп при подведении итогов учитывались, как треть всех голосов.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября Левченко была признана лучшей спортсменкой августа по версии НОК Украины, вне зависимости от вида спорта.