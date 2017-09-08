Эндрю Парсонс возглавил Международный паралимпийский комитет

Новым президентом Международного паралимпийского комитета (МПК) на генеральной ассамблее организации в Абу-Даби (ОАЭ) был избран бразилец Эндрю Парсонс, сообщает официальный сайт организации.

На этом посту он сменил 67-летнего британца Филипа Крэйвена, который находился во главе организации последние 16 лет.

40-летний Парсонс победил в первом туре голосования, за него было отдано 84 голоса при 82 необходимых. По регламенту, ему необходимо было получить половину из 162 голосов делегатов, плюс один голос. На пост президента МПК также претендовали Патрик Джарвис (Канада, 12 голосов), Йон Петерссон (Дания, 19) и Хайди Чжан (Китай, 47).

Вице-президентом МПК избран четырехкратный паралимпийский чемпион по плаванию новозеландец Дуэйн Кэйл. С преимуществом в два голоса он обошел единственного конкурента - бывшего кандидата в президенты Петерссона.

Эндрю Парсонс, который до этого являлся вице-президентом МПК, стал третьим президентом организации, которая ведет свою историю с 1989 года и отвечает за развитие паралимпийского движения по всему миру.