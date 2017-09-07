Федерер не сыграет с Надалем на US Open из-за поражения от дель Потро

В ночь на четверг в Нью-Йорке состоялись четвертьфинальные матчи Открытого чемпионата США, в одном из которых швейцарец Роджер Федерер проиграл аргентинцу Хуану Мартину дель Потро и не сыграет в полуфинале с Рафаэлем Надалем, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч продолжался 2 часа 50 минут и завершился победой аргентинца в четырех партиях - 5:7, 6:3, 6:7 (8:10), 4:6.

Федерер проиграл два гейма подряд в концовке равного первого сета, после чего уверенно выиграл вторую партию и сравнял счет по сетам. К сожалению поклонников швейцарского теннисита, добиться большего ему не удалось. Третью партию он уступил абсолютно равной борьбе на тай-брейке, а затем следом проиграл и четвертый сет.

Читайте такжеФедерер выиграл Уимблдонский турнир в восьмой раз в карьереТаким образом, третий номер текущего мирового рейтинга уступил 24-й ракетке мира.

Ранее в другом четвертьфинале Надаль более чем уверенно обыграл Андрея Рублева из России (6:1, 6:2, 6:2) и в полуфинале сыграет с дель Потро.

Также определились все четыре полуфиналистки женского турнира, который превратился из Открытого в "закрытый" чемпионат США - Венус Уильямс, Слоан Стефенс, КоКо Вандевеге и Мэдисон Кейс.

Как сообщал УНИАН, US Open в 2017 году проходит в Нью-Йорке с 28 августа по 10 сентября.