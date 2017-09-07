Сборную Украины могут отстранить от участия в чемпионате мира по тяжелой атлетике

Сборная Украины по тяжелой атлетике из-за допинговой истории может не выступить на чемпионате мира, сообщает SportArena со ссылкой на Inside the Games.

30 сентября и 1 октября в Будапеште специальная комиссия Международной федерации тяжелой атлетики порекомендует отстранить от чемпионата мира те национальные команды, у которых как минимум три представителя во время перепроверок допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов были уличены в употреблении запрещенных препаратов.

Читайте такжеУкраинские тяжелоатлеты вошли в Топ-3 чемпионата ЕвропыВ сборной Украины три таких случая – из-за дисквалификаций олимпийские награды потеряли Ольга Коробка (серебро, свыше 75 кг), Наталья Давыдова (бронза, до 69 кг) и Юлия Калина (бронза, до 58 кг).

Помимо Украины отстранение от чемпионата мира грозит России, Казахстану, Беларуси, Азербайджану, Армении, Китаю, Молдавии и Турции.

Перепроверка допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 года выявила 49 положительных результатов, в том числе и у 30 медалистов.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по тяжелой атлетике состоится с 28 ноября по 5 декабря в Анахайме (США).