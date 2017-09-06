Международный паралимпийский комитет продлил отстранение России от соревнований

Исполком Международного паралимпийского комитетеа принял решение о продлении отстранения Паралимпийского комитета России, сообщает ТАСС.

Вместе с тем, российским спортсменам разрешено выступать как нейтральным атлетам в квалификационных соревнованиях в четырех видах спорта. "Российские пара-хоккеисты не выступят на Играх, они пропустили шанс отобраться. При этом в таких видах, как горные лыжи, биатлон, лыжные гонки и сноуборд они еще могут получить лицензии", - отметил президент МПК Филип Крэйвен.

Читайте такжеThe Washington Post: Большой обман РоссииКритерием допуска спортсмена будет наличие как минимум двух допинг-тестов, сданных в течение шести месяцев до квалификационных стартов. При этом представители ПКР, Минспорта или любые другие официальные лица РФ не смогут присутствовать на соревнованиях, аккредитации им выданы не будут.

Из-за решения МПК об отстранении ПКР в августе 2016 года российские паралимпийцы в полном составе пропустили Игры в Рио-де-Жанейро. "Почему мы не использовали эту схему в Рио? Тогда мы считали, что все тотально коррумпировано, однако сейчас мы видим прогресс в вопросе восстановления российской антидопинговой работы, изменении культуры, выстраивании работы Российского антидопингового агентства", - подчеркнул глава МПК.

"Спортсмены должны быть в программе тестирования для участия в качестве нейтральных, надо уточнить у ПКР, сколько [человек] смогут принять участие", - ответил директор по связям с общественностью МПК Крейг Спенс на вопрос ТАСС, сколько российских паралимпийцев сможет выступить в квалификационных турнирах.

Как сообщал УНИАН, Зимние паралимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 18 марта 2018 года.