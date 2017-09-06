В Мюнхене открыли мемориал в честь погибших в теракте на Олимпиаде-1972

15:21, 06 сентября 2017
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45 лет назад на Олимпиаде в Мюнхене в результате теракта палестинской группировки боевиков погибли 11 членов израильской спортивной делегации.

В Мюнхене открыли мемориал в честь жертв теракта 1972 года / Reuters

Президент Израиля Реувен Ривлин открыл в Мюнхене мемориал памяти израильских спортсменов, погибших в результате теракта на Олимпийских играх 1972 года. Об этом сообщает Euronews.

Церемонию, в частности, посетили президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, мэр Мюнхена Дитер Райтер, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, а также вдовы двух жертв теракта.

45 лет назад теракт был произведен боевиками из палестинской группировки "Черный сентябрь", проникшими в расположение сборной Израиля на Олимпиаде в Мюнхене. Погибли 11 членов израильской олимпийской сборной (4 тренера, 5 участников соревнований и двое судей), а также один немецкий полицейский.

Пятеро из восьми террористов были уничтожены. Израильские спецслужбы провели не одну операцию по поиску и ликвидации причастных к теракту.

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Теги: #теракт на Олимпиаде-1972#Мюнхен-1972 память