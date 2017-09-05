Свитолина проиграла в 1/8 финала теннисного US Open

В Нью-Йорке завершился матч 1/8 финала теннисного Открытого чемпионата США, в котором сильнейший игрок Украины и 4-я ракетка мира Элина Свитолина уступила Мэдисон Кейс из США, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 6:7, 6:1, 4:6 не в пользу украинки.

Игра длилась ровно 2 часа и проходила в увпорнейшей и напряженной борьбе. Первая партия и вовсе завершилась дополнительным геймом - тай-брейком. где Кейс разгромила оппонентку со счетом 7:2. В ответ, Свитолина во второй партии менее чем за 25 минут разгромила соперницу, ни дав ей взять больше одного гейма.

Читайте такжеСвитолина стала самой высокооплачиваемой теннисисткой в истории УкраиныСудьба матча решилась в третьем сете, где вновь завязалась ожесточенная равная борьба. И больше в ней повезло американке. Если в середине партии, при счете 1:2, Свитолина выиграла 3 гейма подряд и повела 4:2, то в концовке украинка проиграла 4 (!) гейма подряд.

Таким образом, US Open покинула последняя представительница Украины в одиночном разряде. Ранее из турнирной сетки выбыли Леся Цуренко (первый круг), Екатерина Козлова (2-й круг) в женском турнире и Александр Долгополов (1/8 финала) в мужском.

Как сообщал УНИАН, Открытый чемпионат США проходит в Нью-Йорке с 28 августа по 10 сентября.