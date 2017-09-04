Украинец Долгополов уступил первой ракетке мира Надалю в 1/8 финала US Open

Первый номер рейтинга ATP Рафаэль Надаль одержал легкую победу над украинцем Александром Долгополовым в четвертом круге Открытого чемпионата США по теннису.

Матч продолжался 1 час 41 минуту и завершился в трех партиях победой испанца - 6:2, 6:4, 6:1.

Читайте такжеДолгополов о подозрениях в договорном матче: Эта история больше похожа на циркДолгополов лишь в начале игры оказывал сопротивление лидеру мирового тенниса, но в первом сете не реализовал два брейк-пойнта, в то время как Надаль грамотно сыграл на подаче соперника, сделав два брейка в стартовой партии - 6:2.

Во второй партии испанец лишь однажды взял подачу Долгополова, но игра Александра по-прежнему была далека от идеала. А в третьей партии борьба велась лишь номинально - Надаль легко довел дело до конца, разгромив украинца - 6:1.

Отметим, что Долгополов в третий раз в карьере дошел до 1/8 финала турнира Большого Шлема. Его лучшим достижением остается выход в четвертьфинал на Australian Open в 2011 году.

Спортсмены сборной Украины по каратэ завоевали две медали на X Всемирных Играх во Вроцлаве. Львовянин Станислав Горуна виборов золото, а самая титулованная спортсменка в истории украинского каратэ представительница Черноморска Анита Серегина стала серебряным призером Игр. Неудачным на их фоне оказалось выступление Катерины Кривой из Львова – чемпионка Европы 2017 года сошла с дистанции еще на ранней стадии соревнований во Вроцлаве.

Подвел итоги выступлений наших атлетов один из тренеров сборной Украины, наставник Аниты Серегиной Александр Тонкошкур. В разговоре с одним из самых авторитетных украинских специалистов мы затронули несколько актуальных тем развития карате в Украине.

-- Александр, если говорить в целом, оправдали ли наши атлеты ожидания тренерского штаба с точки зрения результата на Всемирных Играх?

-- Право выступить на Всемирных Играх получили три украинских спортсмена. Два из них вышли в финал. Так что, как член тренерского совета национальной сборной, я могу назвать наше выступление успешным на 70 процентов.

Возможно, чего-то большего мы ожидали от Кати Кривой. Но нужно учитывать то, что каратэ интегрируется в олимпийскую семью, и Всемирная федерация каратэ пытается максимально задействовать наших спортсменов на различных соревнованиях. Это и многочисленные этапы Премьер-лиги, это и континентальный чемпионат, и Всемирные Игры, и Европейские игры. Каратэ давно перестал быть любительским спортом, как это было раньше. Для того, чтобы выступать на всех этих соревнованиях, спортсмену нужно качественно восстанавливаться и, конечно, много работать.

Так же Катя Кривая успешно выступила на чемпионате Европы, завоевав золото. То, что во Вроцлаве у нее произошел некоторый спад, в какой-то степени закономерно. Однако общая картина на Всемирных Играх, повторюсь, для нас положительная.

-- Чего не хватило Аните Серегиной, чтобы вместо серебра привезти домой более драгоценный металл – золото?

-- Начну с того, что есть несколько типов спортсменов. У одних на первом месте идут волевые качества, другие берут свое за счет физических данных. Анита относится к третьей категории атлетов, которые во главу угла ставят интеллект. Она очень много внимания уделяет в процессе подготовки развитию тактического арсенала. Отмечу, что Анита досконально изучила свою соперницу по финалу – перуанку Алехандру Гранде. Но схватка с самого начала пошла по неожиданному сценарию: вместо привычной разведки перуанка стала резко атаковать, разрушая защиту Аниты. Анита не любит пропускать первой, а тут пришлось спасать ситуацию, подбирать ход. Перуанка же четко переключилась на работу вторым номером. Соперница оказалась и техничной, и волевой, и тактически грамотно – в ней оказалось сочетание разных качеств. Так что победила она заслуженно.

-- Многие наши спортсмены говорят, что очень заряжены на участие в Олимпийских играх, которые станут первыми, где карате включено в официальную программу. Не перегорят ли наши лидеры к 2020 году?

-- Они не перегорят. Сейчас у нас действительно пошли очень высокие результаты, и ребят это сильно мотивирует. Они видят отдачу от своей работы и, на мой взгляд, готовы пройти тот ответственный двухгодичный цикл в преддверии Олимпиады-2020, к которому мы приближаемся. Наши ведущие спортсмены верят в свои силы, верят в тренеров. И, что самое важное, наши чемпионы уже сейчас являются локомотивом для молодого, подрастающего поколения, которое только начинает свой путь в спорте. Наши медали на Всемирных Играх – это еще одно доказательство того, что наш вид спорта в Украине успешно развивается. Приятно и то, что соревнования во Вроцлаве, широко освещавшиеся в СМИ, дали возможность ощутить, что наших спортсменов знают и в Украине, и за рубежом.

-- Результаты той же Катерины Кривой, да и Аниты Серегиной могли бы быть выше, находись в тренерском штабе сборной профессиональный психолог. В итоге роль психолога приходится выполнять вам, тренерам?

-- Психология – это основной фактор для спортсменов, особенно на таких крупных соревнованиях. Можно вспомнить Сергея Бубку, который поставил множество мировых рекордов на первенствах планеты, однако на Олимпиадах у него происходил сбой… Или возьмем свежий пример со Всемирных Игр во Вроцлаве, где многие чемпионы мира не прошли квалификацию. К сожалению, этот барьер не преодолела и Катя Кривая. Теперь она будет понимать, над чем ей нужно работать.

Что касается ответа на ваш вопрос, то реальность на сегодняшний день такова, что мне одному приходится быть для своих подопечных и педагогом, и врачом, и фармакологом, и психологом, и тренером по физической подготовке, тренером и по технике, и по тактике… Переложить часть этой работы на кого-то другого нельзя – финансовые ресурсы ограничены. В такой ситуации нахожусь не только я, но и большинство тренеров в нашей стране. Компенсируется эта проблема … профессиональным фанатизмом. Антон Никулин, я и другие тренеры постоянно учимся, ходим на семинары, зубрим учебники. Только так можно что-то сдвинуть с места. Думаю, на этой ниве у нас есть определенные успехи, раз к каратэ приковано так много внимания. Нам удалось изменить отношение к нашему виду спорта. Впереди Олимпиада, и получить то, что мы хотим, будет уже легче.

-- Проблема лишь в отсутствии должного финансирования, или также и в нехватке в Украине специалистов высокого уровня?

-- Обе проблемы актуальны. Как вице-президент Украинской федерации каратэ, я отвечаю за развитие нашего вида спорта в регионах. Мне очень важно было изучить статистику по другим видам. Знаете, что я заметил? 90 процентов тренеров в Украине задействованы именно в детском спорте. Все родители любят своих детей и готовы в них вкладывать – покупают им форму, оплачивают поездки на турниры. Ребенок завоевывает призы и занимается в свое удовольствие, а вместе с ним развивается и его тренер…

Со взрослым спортсменом другая ситуация. Чтобы он мог выступать на серьезном уровне, в него нужно вкладывать гораздо больше. Если не удается найти спонсора, то зачастую финансовая ноша ложится на самого тренера. Это очень сложный путь, требующий огромной самоотдачи. И те 10 процентов тренеров, которые работают во взрослом спорте, делают практически невозможное.

-- При этом украинские специалисты остаются востребованными за рубежом…

-- Сейчас наших тренеров хотят видеть у себя азиатские страны. В основном это государства с тоталитарным строем, которые не жалеют денег на армию, медицину, образование и спорт. Своих тренерских кадров у них нет, и они приглашают к себе наших соотечественников, при этом готовы щедро за это платить. Многие украинские специалисты по разным видам спорта работают сейчас в Египте, Иране, Малайзии, Индонезии, Азербайджане… Золотая медаль на Мусульманских играх приносит спортсменам этих стран по 100 тысяч долларов – и часть этих денег идет тренерам.

-- С утечкой тренерских кадров за рубеж разобрались. Что необходимо, чтобы воспитать новое поколение тренеров?

-- Одной программы обучения в вузе недостаточно. К тому же, помимо того, чтобы быть одновременно тренером и психологом, современный наставник должен обладать навыками менеджера. Сегодня спорт – это часть рыночных отношений. Если ты просто ждешь, когда тебе дадут зарплату или бегаешь по кабинетам с просьбой: «Дайте», то это, считаю, бесперспективно. Возможно, это звучит цинично, но свой клуб или свой вид спорта ты должен где-то продать, вплоть даже на политической арене… Почему нет? Там люди, голоса… Многое зависит об эффективности работы федерации. От президента федерации до тренера все должны иметь одну ментальность: на каком-то этапе все мы – менеджеры.

-- Сейчас в украинском спорте появилась еще одна проблема. Если раньше другие страны перекупали у нас титулованных спортсменов, то сейчас переманивают к себе юниоров 17—19 лет. Есть ли такая проблема в карате?

-- Наша федерация и клубы постепенно переходят на профессиональный уровень. Клубы, например, подписывают контракты со взрослыми спортсменами, как это принято во всех развитых странах. Таким образом, в случае ухода спортсмена этот клуб получает компенсацию.

Проблема оттока молодежи пока не слишком актуальна в связи с тем, что карате только недавно начал свой путь в олимпийскую семью, и многие зарубежные федерации еще не успели «сориентироваться». Однако через пару лет эта тема возникнет в повестке дня. Уверен, что карате хорошо заявит о себе на Играх в Токио и его оставят в олимпийской программе и в дальнейшем. Летняя Олимпиада 2024 года, хоть это еще и не подтверждено официально, скорее всего, пройдет в Париже, а во Франции карате имеет очень большую популярность. Так что «кадровая гонка вооружений» не за горами.