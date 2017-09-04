Сборная Украины по теннису впервые с 2013 года сыграет сильнейшим составом

Мужская сборная Украины по теннису впервые с 2013 года соберется сильнейшим составом и 15-17 сентября сыграет в поединке Кубка Дэвиса с командой Израиля за право остаться в Первой группе Евро-Африканской зоны.

Поединок Израиль - Украина состоится в пригороде Иерусалима Рамат-Хашарони. Национальная сборная Украины отправится в Израиль в воскресенье, 10 сентября, где уже с понедельника начнет тренировочный сбор.

Украинская команда не собиралась в своем сильнейшем составе с 2013 года. На этот раз капитан украинской национальной команды Андрей Медведев пригласил к участию в матче лучших теннисистов страны.

Читайте такжеСвитолина стала самой высокооплачиваемой теннисисткой в истории Украины"На сегодня мы имеем подтверждение на участие в этом принципиальном матче от Александра Долгополова, Сергея Стаховского, Ильи Марченко и Дениса Молчанова. Согласованы все условия, заказаны билеты, забронированы номера в гостинице. Мы отправляемся в Израиль сильнейшим составом и будем бороться за победу", - сказал Медведев, которого цитирует пресс-служба Федерации тенниса Украины.

Победитель матча Израиль - Украина гарантирует себе право провести сезон 2018 года в Первой группе Евро-Африканской зоны. Проигравшая команда будет защищать свою позицию в этом дивизионе во втором матче плей-офф, который состоится в октябре. Там соперником будет Румыния или Австрия.