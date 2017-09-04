Элина Свитолина стала самой высокооплачиваемой теннисисткой в истории Украины, сообщает Трибуна.

22-летняя украинка, выйдя в 1/8 финала US Open, гарантированно получит 253 625 долларов, которые она прибавит к 6,66 миллиона долларов, заработанных ранее. В сумме ее достижение за карьеру составит 6 913 341 доллар.

Самый успешный теннисист в истории Украины по результатам Андрей Медведев за свою карьеру заработал 6 721 598 долларов.

Очень близок, чтобы обойти Медведева, 28-летний Александр Долгополов. С учетом выхода в 1/8 финала US Open он заработал за карьеру 6 712 631 доллар.

Остальные украинские игроки прилично отстают от первой тройки. Сергей Стаховский пока что заработал за всю карьеру только 4,7 миллиона долларов.