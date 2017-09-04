Экс-первая ракетка мира россиянка Шарапова выбыла из US Open, проиграв в 1/8 финала

Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова, занимающая сейчас 146-е место в мире, прекратила борьбу на Открытом чемпионате США по теннису. В четвертом круге россиянка уступила 16-й сеянной Анастасии Севастовой из Латвии.

Поединок завершился в трех сетах победой латвийки - 5:7, 6:4, 6:2.

Матч продолжался 2 часа 16 минут. Шарапова взяла первую партию, однако затем отдала преимущество сопернице, которая играла нестандартно и удачно использовала укороченные удары, с которыми не справлялась россиянка.

US Open-2017 стал первым турниром Большого Шлема для Марии Шараповой почти за два года. В начале 2016-го россиянка была дисквалифицирована из-за подозрений в принятии допинга.

Организаторы американского "мэйджора" выдали Шараповой "wild card", и она успешно преодолела три круга, превратившись за это время в одного из фаворитов соревнований. Однако теперь Шарапова прекращает борьбу на одном из четырех самых престижных турниров в мире, который проходит в Нью-Йорке.