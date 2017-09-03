Свитолина вышла в 1/8 финала теннисного US Open

В Нью-Йорке завершился матч третьего раунда Открытого чемпионата США по теннису в женском одиночном разряде, в котором украинка Элина Свитолина обыграла Шелби Роджерс из США, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 6:4, 7:5.

Игра продолжалась более полутора часов и проходила в вязкой упорной борьбе. Обе соперницы пытались навязать свою игру, но лучше это получилось у украинки. Свитолина сумела взять по одному "лишнему" брейку в обоих сетах.

На счету украинки 4 эйса против 2 у соперницы, а также 4 двойные ошибки - против 3 у Роджерс. Наша спортсменка реализовала 5 брейк-поинтов из 7, в то время как американка - 3 из 6.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня в 1/8 финала вышел Александр Долгополов.

Открытый чемпионат США по теннису проходит в Нью-Йорке с 28 авсгуста по 10 сентября.