Легкоатлетка Левченко признана лучшей спортсменкой августа в Украине
На чемпионате мира в Лондоне Юлия завоевала серебряную медаль.
Национальный олимпийский комитет Украины признал представительницу легкой атлетике в прыжках в высоту Юлия Левченко лучшей спортсменкой августа в Украине, сообщает пресс-служба НОК.
Ее наставница Ирина Пустовойт получила звание лучшего тренера последнего летнего месяца.
Подводя итоги спортивного августа Экспертная комиссия НОК отметила достижения украинцев на чемпионатах мира в гребел на байдарках и каноэ, легкой атлетике, спортивной борьбе и победные выступления теннисистки Элины Свитолиной.
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Высокое признание НОК 19-летняя киевлянка заслужила благодаря великолепному выступлению на чемпионате мира в Лондоне, где Юлия завоевала серебряную медаль, на пути к которой повторила личный рекорд (1,97 м) и дважды обновила его (1,99 м, 2,01 м).
Напомним, накануне чемпионата мира Юлия стала победительницей молодежного чемпионата Европы U-23.
Отметим, для Юлии Левченко это первое высокое признание Национального олимпийского комитета Украины.