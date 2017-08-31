Бойцы MMA чуть не убили вооруженного парня, который хотел ограбить их зал

В американском городе Бербэнк неизвестный молодой человек, вооруженный пистолетом, пытался ограбить зал MMA (смешанные боевые искусства). Об этом сообщает Xsport. Для злоумышленника это закончилось очень жестким избиением.

В момент ограбления в зале оставались тренер и его боец. Когда вор зашел с пистолетом в помещение, наставник выбил оружие из его рук и обезвредил, изрядно избив.

На американском телевидении тренер рассказал, что использовал свои инстинкты из дзюдо, чтобы обезвредить и забрать пистолет.

Отметим, что «обезвреживание», судя по фотографиям грабителя, состояло из очень жесткого избиения, после которого потребовалась госпитализация.