Бойцы MMA чуть не убили вооруженного парня, который хотел ограбить их зал
13:41, 31 августа 2017Другое
28
Молодой человек выбрал не лучшее место для ограбления.
Неудачливый вор в США был избит спортсменами ММА / xsport.ua
В американском городе Бербэнк неизвестный молодой человек, вооруженный пистолетом, пытался ограбить зал MMA (смешанные боевые искусства). Об этом сообщает Xsport. Для злоумышленника это закончилось очень жестким избиением.
В момент ограбления в зале оставались тренер и его боец. Когда вор зашел с пистолетом в помещение, наставник выбил оружие из его рук и обезвредил, изрядно избив.
На американском телевидении тренер рассказал, что использовал свои инстинкты из дзюдо, чтобы обезвредить и забрать пистолет.
Отметим, что «обезвреживание», судя по фотографиям грабителя, состояло из очень жесткого избиения, после которого потребовалась госпитализация.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter