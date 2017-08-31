Украинка Катерина Козлова проиграла 17-й ракетке мира во втором круге US Open

Украинская теннисистка Катерина Козлова, занимающая 118-е место в рейтинге WTA, первой из представителей Украины провела матч второго круга Открытого чемпионата США.

Ее соперницей была 17-я ракетка мира Анастасия Севастова из Латвии. Матч продолжался 1 час 23 минуты и закончился победой Севастовой в двух сетах. В обоих партиях Козлова выиграла по четыре гейма - 4:6, 4:6.

На счету Козловой четыре реализованных брейк-пойнта из пяти. Тем не менее, украинка плохо играла на своей подаче - у нее лишь 44% выигранных мячей на первой подаче и 45% на второй. Севастова в итоге сделала шесть брейков.

Как сообщал УНИАН, также во второй круг US Open пробились вчера Элина Свитолина и Александр Долгополов.