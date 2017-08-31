Украинка Катерина Козлова проиграла 17-й ракетке мира во втором круге US Open
10:30, 31 августа 2017Другое
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Латвийка Анастасия Севастова оказалась сильнее.
Катерина Козлова / tennisua.org
Украинская теннисистка Катерина Козлова, занимающая 118-е место в рейтинге WTA, первой из представителей Украины провела матч второго круга Открытого чемпионата США.
Ее соперницей была 17-я ракетка мира Анастасия Севастова из Латвии. Матч продолжался 1 час 23 минуты и закончился победой Севастовой в двух сетах. В обоих партиях Козлова выиграла по четыре гейма - 4:6, 4:6.
На счету Козловой четыре реализованных брейк-пойнта из пяти. Тем не менее, украинка плохо играла на своей подаче - у нее лишь 44% выигранных мячей на первой подаче и 45% на второй. Севастова в итоге сделала шесть брейков.
Как сообщал УНИАН, также во второй круг US Open пробились вчера Элина Свитолина и Александр Долгополов.
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