Поляк Карась проплыл 100 километров в открытой воде

Польский пловец Себастьян Карась в ночь с 29-го на 30 августа впервые в истории переплыл Балтийское море, установив таким образом мировой рекорд.

Как сообщает польское издание Sport, мужчина проплыл около 100 км в открытом море. Он начал дистанцию с пляжа польского города Колобжег и финишировал на датском острове Борнхольм. Себастьян Карась переплыл Балтийское море за 28 часов и 30 минут.

Во время установления рекорда пловца сопровождал катер со спасательной группой на борту. Ежечасно его кормили.

Отмечается, что наибольшей проблемой для поляка стала низкая температура воды в море. На финише спортсмена встречала группа поддержки.