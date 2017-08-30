Свитолина не доиграла матч первого круга US Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не завершила свой матч в рамках первого круга US Open против чешской теннисистки Катерины Синяковой.

Встречу прервали в самом конце второго сета из-за дождя.

Свитолина легко обыграла Синякову в первом сете - 6:0, а во второй партии завязалась борьба - 6:6, и пришлось играть тай-брейк. При счете 2:1 на тай-брейке в пользу Свитолиной поединок пришлось прервать, сообщает официальный сайт соревнований.

Сегодня матч продолжится ориентировочное в 18.00 по киевскому времени.

21-летняя чешка Синякова – 42-я ракетка мира. Это первый матч в ее карьере против Свитолиной.

Как сообщал УНИАН, другая украинка – Леся Цуренко – вчера проиграла бельгийке Янине Викмайер (129-й ракетке мира) со счетом 3:6, 1:6.

Третья наша теннисистка в основной сетке US Open – Катерина Козлова – в первом круге обыграла румынку Ирину Бегу (6:2, 7:6).

Призовой фонд турнира – 50 миллионов долларов.