Цуренко проиграла стартовый матч Открытого чемпионата США по теннису

В Нью-Йорке проходит второй день Открытого чемпионата США по теннису, где первой украинкой, проигравшей в основном турнире нынешнего года стала Леся Цуренко, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинка уступила бельгийке Янине Викмайер со счетом 3:6, 1:6.

Матч продолжался 1 час 22 минуты - ровно по 41 минуте в каждой партии.

Украинка пыталась конкурировать с соперницей в первой партии, но выиграла всего три гейма. В дальнейшейм соперница окончательно взяла игру в свои руки, отдав Цуренко лишь один гейм во второй партии.

Викмайер совершила 2 эйса против "нуля" у соперни цы, в то вже время допустив меньше двойных ошибок - 3 против 5.

Параллельно свой матч проводили Элина Свитолина и Катерина Синякова из Чехии, которые прервали игру из-за дождя на самом интересном месте, при счете 6:0, 6:6 (2:1 на тай-брейке) в пользу украинки.

Как сообщал УНИАН, Открытый чемпионат США проходит в Нью-Йорке с 28 августа по 10 сентября.