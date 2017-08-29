Сборная Украины завоевала 36 медалей Универсиады и попала в 6-ку лучших медального зачета

В Тайбэе завершился предпоследний день Универсиады-2017, по итогам которого на счету сборной Украины 36 наград, сообщает официальный сайт соревнований.

Сегодня медали завоевывали представители украинской художественной гимнастики. На счету Екатерины Луценко серебро в упражнении с булавами и бронза в упражнении с обручем, а в командных соревнованиях сборная Украины завоевала бронзу в упражнении с 3 мячами и 2 обручами.

В итоге, на счету нашей команды 12 золотых наград, 11 серебряных и 13 бронзовых.

Таким образом, украинцы заняли итоговое 6-е место в общекомандном медальном зачете. Впереди нашей команды сборные Японии, Южной Кореи, России, Тайваня и США.

В последний день солревнований будут разыграны медали в мужском турнире по водному поло, где сборная Украины участия принимать не будет. На место команды в 6-ке сильнейших общего зачета результаты турнира по водному поло повлиять уже не могут.

Как сообщал УНИАН, Универсиада-2017 проходит с 19 по 30 августа.