В Житомире отметили наградами призеров ХХІІ Дефлимпийских игр 2017 года. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, во время 24 внеочередной сессии седьмого созыва Житомирского городского совета городской голова Сергей Сухомлин и секретарь городского совета Наталья Чиж отметили за высокие спортивные достижения, значительный личный вклад в развитие спорта знаком отличия «За заслуги перед городом» III степени призеров ХХІІ Дефлимпийских игр 2017, спортсменов-инструкторов штатной сборной Украины по волейболу среди спортсменов с недостатками слуха Олега Антонюка и Игоря Завируху.

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Также за значительный личный вклад в развитие спорта, подготовку серебряных призеров ХХІІ Дефлимпийских игр 2017 нагрудным знаком «Отличие» наградили тренеров-преподавателей по волейболу Житомирской областной детско-юношеской спортивной школы инвалидов Александра Краснощокова и Василия Глабчука.

«Приятно, что спортсмены и тренеры получили награды от руководства города за достижения в спорте на самом высоком уровне – серебро на Олимпийских играх среди людей с недостатками слуха. Одержанные победы принесли славу и уважение для нашего города», – пояснил на сессии начальник Житомирского регионального центра «Инваспорт» Юрий Панасюк.