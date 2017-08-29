Россиянка Шарапова без игровой практики обыграла вторую ракетку мира Халеп на старте US Open

146-я ракетка мира россиянка Мария Шарапова пробилась во второй круг US Open, в первом раунде обыграв одну из главных фавориток турнира румынку Симону Халеп, занимающую второе место в мировом рейтинге.

Матч продолжался 2 часа 46 минут и закончился победой Шараповой в трех сетах - 6:4, 4;6, 6:3, сообщает официальный сайт турнира.

Шарапова сделала семь эйсов и реализовала пять брейк-пойнтов при 64-х невынужденных ошибках. На счету Халеп одна подача навылет, четыре реализованных брейк-поинта и 14 невынужденных ошибок.

После этой победы Шарапова, которая впервые выступила на турнире Большого Шлема после допингового скандала, открыла себе благоприятную сетку. Перед стартом соревнований организаторы выдали россиянке wild card, не обращая внимания на ее допинговую историю.

В первый день турнира пркратила борьбу еще одна фаворитка - британская теннисистка Йоханна Конта, уступившая Александре Крунич из Сербии - 6:4, 3:6, 4:6.

Четвертая ракетка мира украинка Элина Свитолина свой первый матч на Открытом чемпионате США проведет сегодня против чешки Катержины Синяковой.