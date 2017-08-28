Победительница квалификации US Open Козлова выиграла первый матч основного турнира
Украинка в двух партиях обыграла Ирину Камелию Бегу из Румынии.
В Нью-Йорке завершился матч первого круга Открытого чемпионата США по теннису, в котором украинка Екатерина Козлова обыграла Ирину Камелию Бегу, сообщает официальный сат соревнований.
Матч завершился со счетом 6:2, 7:6 (9:7).
В первом сете украинка имела полное преимущество и завершила его с разгромным счетом за 34 минуты. Вторая партия развивалась куда более тяжело. Тем не менее, украинка сумела сравнять счет под занавес партии а в решающем 13-м гейме одолела соперницу со счетом 9:7.
Матч продолжался 1 час 52 минуты.
Таким образом, Козлова выиграла четвертый матч подряд в нынешнем году на турнире в Нью-Йорке. Ранее украинка выиграла три встречи подряд в рамках квалификации US Open-2017.
Как сообщал УНИАН, Открытый чемпионат США по теннису в нынешнем году проходит в Нью-Йорке с 28 августа по 10 сентября.