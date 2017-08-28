Украинки выиграли два золота Универсиады в легкой атлетике и художественной гимнастике

В Тайбэе завершился розыгрыш очередных комплектов наград в легкорй атлетике и художественной гимнастике на Универсиаде-2017 где украинка Оксана Окунева выиграла золотую медаль в прыжках в высоту, а команда гимнасток - в упражнении с тремя мячами и двумя обручами, сообщает официальный сайт соревнований.

Окунева с первой попытки преодолела планку на высоте 1,80 метра, 1,84, 1,90 и 1,97, со второй - 1,88 и с третьей - 1,94 метра. Планку на высоте 2 метра ровно украинка трижды сбила.

Серебряным призером Универсиады в этой дисциплине стала еще одна украинка Ирина Геращенко с результатом 1,91 м.

В командных соревнованиях по художественной гимнастике сборная Украины за свое выступление в финале получила от судей 33,550 балла. Украинки опередили команду Тайваня (32 балла ровно) и России (31,350).

Украинки выступали в составе Марина Макарова, Валерия Гудым, Дарья Сыч, Анастасия Подрушняк и Алина Быхно.

Таким образом, на счету сборной Украины 12 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых медалей - 33 награды. Команда находится на 6-м месте в общем медальном зачете.

Как сообщал УНИАН, Универсиада в Тайбэе проходит с 19 по 30 августа.