Украинцы завоевали две бронзы чемпионата мира в гребле на байдарках и каноэ

В Рачице (Чехия) завершился чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ, где было разыграно 27 комплектов наград, сообщает Sportonline.

Украинцы завоевали две бронзовые медали.

В спринте бронзовыми призерами стали Олег Кухарик в байдарке-одиночке на 500 м и экипаж каноэ-четверки на 1000 м в составе Дениса Камерилова, Виталия Вергелеса, Эдуарда Шеметило и Дениса Коваленко.

Также ряд представителей Украины попали в финалы в своих дисциплинах. В шаге от пьедестала почета остановились, заняв четвертое место, Мария Повх и Людмила Куклиновская в байдарке-двойке на 500 м. Пятые места заняли мужская каноэ-двойка на 500 м Тарас Мищук / Дмитрий Иванчук и женская байдарка-четверка на 500 м (Инна Грищун, Мария Кичасова, Мария Повх, Анастасия Тодорова). Людмила Лузан в каноэ-одиночке на 200 м заняла 7-е место. Восьмыми финишировали Виталий Цуркан и Олег Кухарчик в байдарке-двойке на 1000 м. Девятое место заняли Денис Камерилов и Виталий Вергелес в каноэ-двойке на 200 м и Эдуард Шеметило в каноэ-одиночке на 5000 м.

Кроме того, в параканоэ (спортсмены с ограниченными физическими возможностями) чемпионом мира стал Сергей Емельянов (класс KL3), бронзовые медали завоевали Николай Синюк (класс KL2) и Наталия Лагутенко (класс VL2).

В общекомандном зачете сборная Украины заняла 13-е место. Первые немцы (6-5-1), вторые – австралийцы (6-0-0), третьи – венгры (5-4-2), четвертые – британцы (4-1-5), пятые – россияне (2-4-2), шестые – чехи (2-1-3). По общему числу наград украинцы – восьмые (5). Первые – немцы (12), вторые – венгры (11), третьи – британцы (10).