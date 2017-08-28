Гандбольный "Мотор" выиграл Суперкубок Украины

В Запорожье состоялось открытие гандбольного сезона в Украине. Местные команды "Мотор" и ЗТР - лидеры мужского гандбола в Украине - разыграли трофей за Суперкубок.

Дебют поединка остался за ЗТР. Подопечные Виталия Ната взяли инициативу в свои руки и вели в счете большую часть матча, сообщает официальный сайт ФГУ.

Переломный отрезок случился при счете 18:18. Сначала заметно прибавивший за последний год Денисов забросил важный мяч, а затем вратарь-новичок «Мотора» Терехова отразил семиметровый. Дуплет Пачковски - и счет стал 21:18.

И хотя играть оставалось еще восемь минут, «Мотор» довел поединок до непростой победы - 24:21 - и очередного титула.

Запорожский «Мотор» выиграл свой 3-й Суперкубок Украины, притом, что история розыгрыша трофея насчитывает всего три года.

«Мотор» (Запорожье) – ЗТР (Запорожье) - 24:21 (7:9)

Запорожье. ДС ЗАС. 500 зрителей.