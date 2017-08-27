Украинский дуэт Недобега и Горшковозов выиграл золото Универсиады в прыжках в воду в миксте

Украинские спортсмены Александр Горшковозов и Анастасия Недобига стали победителями Универсиады-2017 в Тайбэе по прыжкам в воду в смешанных командах, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинская команда набрала 398.90 балла, оставив конкурентов далеко позади. Второе место у канадцев (362.80 балла), третьими стали немцы (353.15 балла).

Это уже 10-я золотая медаль Украины на Универсиаде. Украинская команда занимает 7-е место в общекомандном зачете.