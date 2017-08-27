Украинский дуэт Недобега и Горшковозов выиграл золото Универсиады в прыжках в воду в миксте
23:04, 27 августа 2017Другое
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Это десятое золото украинской сборной на Универсиаде в Тайбэе.
Александр Горшковозов и Анастасия Недобига / xsport.ua
Украинские спортсмены Александр Горшковозов и Анастасия Недобига стали победителями Универсиады-2017 в Тайбэе по прыжкам в воду в смешанных командах, сообщает официальный сайт соревнований.
Украинская команда набрала 398.90 балла, оставив конкурентов далеко позади. Второе место у канадцев (362.80 балла), третьими стали немцы (353.15 балла).
Это уже 10-я золотая медаль Украины на Универсиаде. Украинская команда занимает 7-е место в общекомандном зачете.
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