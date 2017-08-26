В Одесской области на черноморском побережье в рамках фестиваля Z-Games завершился Кубок Украины по пляжному волейболу среди мужчин и женщин.

Как сообщает официальный сайт Спортивного комитета Украины, 68 команд со всей страны боролись за национальное первенство.

Сюрпризом в женском зачете стал состав финалистов, где прогнозируемые фавориты сестры Махно сыграли с абсолютно неожиданными соперниками – молодой командой Чередниченко/Шумейко, которая в полуфинале со счетом 2:1 обыграла пару соперниц Лунина/Безпалько.

В финале Елена Чередниченко и Анна Шумейко хорошо держались, но девушкам недоставало опыта и тактики, которым в совершенстве владели сестры Ирина и Инна Махно. Со счетом 2:0 сестры завоевали золото. Серебро у команды Чередниченко/Шумейко, а бронзу получила команда Литвиненко/Чекмарева.

Мужская сетка была более предсказуемой. Все сильнейшие команды вышли в полуфинал. Здесь в борьбе за право соревноваться за первое и второе места сошлись команды Медяник/Резник против ребят из Запорожья Гордеев/Журавель. Другой полуфинальный матч сыграли хмельничане Попов/Денин против запорожской команды Емельянчик/Паленко.

В финал со счетом 2:0 прошли Медяник/Резник и Попов/Денин. Мужской тандем с Хмельнитчины Попов/Денин в финале разбил соперников и завоевал золотые награды соревнований. Итог мужского зачета: золото у команды Попов/Денин, серебряная медаль у команды Медяник/Резник, бронзовая награда досталась ребятам из Запорожья Емельянчик/Паленко.