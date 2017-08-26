Сборная Украины выиграла три медали в спортивной ходьбе на Универсиаде

Наши спортсмены завоевали два золота и одну бронзу.

Сборная Украины по спортивной ходьбе выиграла три медали на Универсиаде в Тайбэе. Инна Кашина выиграла золотую награду на дистанции 20 км с результатом 1 час 39 минут 44 секунды, опередив китаянку Ксин Жан и финку Элизу Нойвонен. В командном соревновании украинки также завоевали золото, мужская команда выиграла бронзу.

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