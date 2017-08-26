Сборная Украины выиграла три медали в спортивной ходьбе на Универсиаде
14:26, 26 августа 2017Другое
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Наши спортсмены завоевали два золота и одну бронзу.
Инна Кашина принесла Украине золото Универсиады / xsport.ua
Сборная Украины по спортивной ходьбе выиграла три медали на Универсиаде в Тайбэе.
Инна Кашина выиграла золотую награду на дистанции 20 км с результатом 1 час 39 минут 44 секунды, опередив китаянку Ксин Жан и финку Элизу Нойвонен.
В командном соревновании украинки также завоевали золото, мужская команда выиграла бронзу.
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