Козлова стала единственной украинской теннисисткой, попавшей на US Open через квалификацию

В Нью-Йорке завершились матчи квалификации Открытого чемпионата США по теннису, где единственной украинкой, пробившейся в основной турнир стала Екатерина Козлова, сообщает официальный сайт турнира.

Козлова в финальном матче квалификации сошлась с Анной Каролиной Шмиедловой из Словакии.

Соперницы на равных провели первый сет, но в решающем гейме - тай-брейке - наша спортсменка неожиданно уступила с крупным счетом 6:7 (1:7). Но, уже во второй партии Козлова завладела инициативой (3:0), позволила сопернице быстро сравнять счет, но реализовала свое преимущество в концовке партии. А в третьем сете Козлова вновь выиграла три гейма на старте и довела сет до разгромной победы - 6:7, 6:4, 6:1.

Игра длилась 2 часа 25 минут.

Ранее сегодня в финале квалификации в мужском турнире проиграл Сергей Стаховский, уступивший в трех партиях Вацлаву Сафранеку из Чехии - 6:3, 5:7, 1:6.

Таким образом, в основной турнир соревнований пробилась лишь одна спортсменка из шести представителей Украины.

Ранее, кроме Стаховского, из борьбы выбыли Илья Марченко, Ольга Янчук (первый круг), Ангелина Калинина и Екатерина Бондаренко (второй круг).

Как сообщал УНИАН, Открытый чемпионат США в этом году пройдет в Нью-Йорке с 28 августа по 10 сентября. Напрямую в основную сетку попали Элина Свитолина, Леся Цуренко и Александр Долгополов.