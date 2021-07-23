Радостную весть от врачей о том, что болезнь отступила, гимнастка узнала 29 июня.

Украинская гимнастка, двухкратная чемпионка Европы Валерия Юзьвяк поборола рак. Злокачественную опухоль у 21-летней спортсменки диагностировали в феврале 2021 года.

О выздоровлении девушка рассказала в своих соцсетях. Она поблагодарила всех за моральную и финансовую поддержку.

Читайте также"Пишу и руки дрожат": у 21-летней украинской чемпионки Европы по гимнастике обнаружили рак"Врачи подтвердили факт того, что я здорова. На данный момент мой организм чист. Сказать, что я была очень рада, это ничего не сказать", - поделилась девушка.

"Пройдя через весь этот ад (ведь по-другому это не назовёшь), я поняла и переосмыслила очень многое. Я хочу попросить вас: живите и цените каждый прожитый день. Наслаждайтесь своей жизнью сейчас", - добавила Юзьвяк.

Валерия Юзьвяк - достижения гимнастки

Валерия Юзьвяк пробилась в сборную Украины в 2014 году. На Олимпиаде-2016 она была в команде запасной.

На чемпионате Европы-2020 в Киеве Юзьвяк, выступая в команде, с Анастасией Возняк, Марией Высочанской, Мариолой Бондарчук и Дианой Баевой завоевала золото в упражнении с пятью мячами, серебро - в упражнении с обручами и булавами и бронзу - в групповом многоборье. В итоге сборная Украины завоевала золотую медаль в командном первенстве.

Также Юзьвяк выигрывала два серебра в командных соревнованиях на ЧЕ-2018 в Гвадалахаре и бронзу ЧМ-2018 в Софии.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ольга Робейко