Штангистка Деха принесла Украине седьмое золото Универсиады

В Тайбэе завершились соревнования по тяжелая атлетике в весовой категории до 90 кг. среди женщин, где победу одержала украинка Ирина Деха, сообщает официальный сайт соревнований.

Деха выиграла с новым рекордом Универсиады.

Украинка подняля штангу весом 111 кг. в рывке и 135 кг. - в толчке, выиграв более чем уверенно. В сумме у украинки 246 кг.

У Дианы Мстиевой из России - 242 кг., у Ло из Тайваня - 235 кг.

Таким образом, на счету сорной Украины уже 20 медалей - 7 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых наград.

Как сообщал УНИАН, Универсиада-2017 проходит с 19 по 30 августа.