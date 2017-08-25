Стаховский и Козлова вышли в решающий раунд квалификации US Open

В ночь на пятницу в Нью-Йорке состоялись матчи второго раунда квалификации Открытого чемпионата США по теннису, где победу одержали два из четырех представителей Украины, сообщает официальный сайт турнира.

Сергей Стаховский вышел в решающий третий раунд соревнований обыграв в упорнейшей борьбе Феликса Оже-Альясима из Канады - 7:6(8), 6:4.

В свою очередь, Екатерина Козлова оказалась сильнее Фанни Столлар из Венгрии. Этот матч продолался 1 час 1 минуту - 6:2, 6:3.

Читайте такжеТри из четырех украинских теннисистов вышли во второй раунд квалификации US OpenЕще две украинки завершили свою борьбу на турнире не дойдя до финала квалификации. Ангелина Калинина уступила Анне Блинковой из России в трехсетовом матче (3:6, 6:1, 0:6), а Екатерина Бондаренко практически без борьбы уступила Саше Викери из США (1:6, 4:6).

Таким образом, в решающий раунд квалификации попали два представителя Украины из шести. Кроме Калининой и Бондаренко, в первом же матче турнира потерпели поражения Илья Марченко и Ольга Янчук.

Как сообщал УНИАН, Открытый чемпионат США в этом году пройдет в Нью-Йорке с 28 августа по 10 сентября. Напрямую в основную сетку попали Элина Свитолина, Леся Цуренко и Александр Долгополов.