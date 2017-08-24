Козлова преодолела стартовый раунд квалификации US Open, Марченко выбыл из борьбы

В Нью-Йорке состоялись матчи второго дня квалификации Открытого чемпионата США по теннису, где свои матчи в рамках первого круга провели Екатерина Козлова и Илья Марченко, сообщает официальный сайт турнира.

Козлова провела на корте всего 42 минуты и за это время проиграла лишь один гейм Хлоэ Паке (Франция). Украинка "всухую" выиграла первую партию, а затем отдала гейм во втором, разгромив оппонентку в итоге - 6:0, 6:1.

Читайте такжеСвитолина и Цуренко будут сеяными на последнем турнире Большого Шлема в этом году US OpenВ свою очередь, Илья Марченко (Украина) провел почти два часа на корте в борьбе с Йорисом Де Лоре (Бельгия), но проиграл в упорнейшей борьбе - 6:3, 3:6, 4:6. Наш спортсмен навязал сопернику борьбу в первой партии, которую выиграл с большим отрывом, но в дальнейшем, не выдержал собственный темп и начал проигрывать оппоенту, так и не сумев в последствии "вернуться в игру".

Таким образом, во второй раунд квалификации вышли четыре из шести представителей Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее свои матчи первого круга квалификации выиграли Сергей Стаховский, Ангелина Калинина и Екатерина Бондаренко.

Открытый чемпионат США пройдет в этом году в Нью-Йорке с 28 августа по 10 сентября.