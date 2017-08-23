Беленюк признан лучшим борцом мира 2016 года

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк признан лучшим борцом мира в 2016-м году по версии United World Wrestling, сообщил сам украинец на своей странице в Instagram.

В качестве приза спортсмен получил от организации чек на сумму 10 тысяч долларов США.

"Спасибо UWW за признание меня лучшим борцом по итогам 2016-го года в мире, спасибо всем кто способствовал моим достижениям в этом году! Хоть в 2017-ом году все пропустил, планирую в 2018-ом начать потихоньку возвращаться на лидирующие позиции европейских и мировых арен. Всем спасибо кто в меня верит и поддерживает", - написал спортсмен.

Читайте такжеУкраинец Жан Беленюк не примет участия в чемпионате Европы по греко-римской борьбеВ 2016-м году украинец выиграл чемпионат Европы в Риге и завоевал серебро на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро при весьма неоднозначном судействе поединка с представителем России грузинского происхождения. Рефери в той схватке был грузинский арбитр... проживающий в российской Твери.

Коме того, Беленюк выиграл золото чемпионата-мира-2015.

В 2017-м году спортсмен неожиданно проиграл на чемпионате Украины и не смог попасть в состав национальной сборной команды Украины на европейское и мировое первенство.