Украинец Олег Верняев завоевал еще одну медаль Универсиады

Украинец Олег Верняев завоевал очередную медаль на Универсиаде-2017, которая проходит в Тайбэе. сообщает официальный сайт соревнований.

23-летний гимнаст занял второе место в опорном прыжке, набрав 14.733 балла. Золото - у спортсмена из Доминиканской Республики (14.783 балла), бронза - у атлета из Румынии.

Еще один украинский гимнаст Игорь Радивилов набрал 13.999 балла и занял шестое место.

Напомним, ранее Верняев добыл серебро в составе сборной в командных соревнованиях, а также завоевал золото в многоборье. Сегодня, 23 августа, Олег завоевал еще две медали на Универсиаде-2017 в Тайбэе. Украинский гимнаст добыл серебро в упражнениях на коне и бронзу на кольцах.