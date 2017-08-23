Украинец Олег Верняев завоевал еще одну медаль Универсиады
12:31, 23 августа 2017Другое
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На этот раз украинский гимнаст добыл серебро в опорном прыжке.
Олег Верняев / sport.ua
Украинец Олег Верняев завоевал очередную медаль на Универсиаде-2017, которая проходит в Тайбэе. сообщает официальный сайт соревнований.
23-летний гимнаст занял второе место в опорном прыжке, набрав 14.733 балла. Золото - у спортсмена из Доминиканской Республики (14.783 балла), бронза - у атлета из Румынии.
Еще один украинский гимнаст Игорь Радивилов набрал 13.999 балла и занял шестое место.
Напомним, ранее Верняев добыл серебро в составе сборной в командных соревнованиях, а также завоевал золото в многоборье. Сегодня, 23 августа, Олег завоевал еще две медали на Универсиаде-2017 в Тайбэе. Украинский гимнаст добыл серебро в упражнениях на коне и бронзу на кольцах.
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