Гимнаст Олег Верняев завоевал еще две медали всемирной Универсиады
11:10, 23 августа 2017Другое
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Украинец выиграл серебро в упражнении на коне и бронзу на кольцах.
У Олега Верняева четыре медали Универсиады-2017 / enbw-dtbpokal.de
Украинец Олег Верняев завоевал еще две медали на Универсиаде, которая проходит в Тайбэе, сообщает официальный сайт соревнований.
23-летний гимнаст выиграл серебро в упражнениях на коне, набрав 15.033 балла, а также занял третье место в упражнениях на кольцах (14.800 балла).
Напомним, ранее Верняев стал чемпионом Универсиады в многоборье, а также добыл серебро в составе сборной в командных соревнованиях. Таким образом, всего на его счету четыре медали на главных студенческих соревнованиях.
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