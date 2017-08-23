Гимнаст Олег Верняев завоевал еще две медали всемирной Универсиады

11:10, 23 августа 2017
Другое
127

Украинец выиграл серебро в упражнении на коне и бронзу на кольцах.

У Олега Верняева четыре медали Универсиады-2017 / enbw-dtbpokal.de

Украинец Олег Верняев завоевал еще две медали на Универсиаде, которая проходит в Тайбэе, сообщает официальный сайт соревнований.

23-летний гимнаст выиграл серебро в упражнениях на коне, набрав 15.033 балла, а также занял третье место в упражнениях на кольцах (14.800 балла).

Напомним, ранее Верняев стал чемпионом Универсиады в многоборье, а также добыл серебро в составе сборной в командных соревнованиях. Таким образом, всего на его счету четыре медали на главных студенческих соревнованиях.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Верняев на Универсиаде#Универсиада-2017