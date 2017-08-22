Норвежская чемпионка по лыжным гонкам пропустит следующую Олимпиаду из-за увеличения срока дисквалификации

Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) увеличил срок дисквалификации знаменитой норвежской лыжницы Терезы Йохауг до 18 месяцев, из-за чего она пропустит весь следующий сезон, сообщает SportArena.

В октябре прошлого года Йохауг попалась на применении запрещенного препарата клостебола. Норвежка была временно отстранена от соревнований до конца разбирательств. Сама Йохауг и ее врач утверждали, что препарат попал в организм спортсменки случайно: она не обратила внимание на то, что он входил в состав крема от ожогов. НОК Норвегии учел эти показания и в феврале дисквалифицировал спортсменку на 13 месяцев.

Время начала дисквалификации должно было отсчитываться с октября 2016 года, то есть с начала временного отстранения Йохауг. 13-месячная дисквалификация давала 2-кратной обладательнице Кубка мира возможность вернуться в спорт до начала олимпийского сезона 2017/2018.

Читайте такжеОлимпийскую чемпионку по лыжным гонкам из Норвегии могут дисквалифицировать на 14 месяцевОднако Международная лыжная федерация (FIS), посчитала наказание недостаточно суровым для Йохауг и подала апелляцию в CAS с требованием увеличить срок дисквалификации 29-летней норвежки.

CAS неоднократно откладывал принятие решение по делу Йохауг, однако сегодня наконец-таки объявил свой приговор: 18 месяцев дисквалификации. Йохауг сможет вернуться в спорт лишь в апреле 2018 года, а, значит, пропустит весь предстоящий сезон, включая зимнюю Олимпиаду 2018 года в Пханчхане.

Тереза Йохауг является олимпийской чемпионкой Ванкувера в эстафете, 7-кратной чемпионкой мира, 2-кратной обладательницей Кубка мира и 2-кратной победительницей супермногодневки Тур де Ски.

Как сообщал УНИАН, Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане (Южная Корея) с 9 по 25 февраля 2018 года.