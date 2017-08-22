Определились соперники украинских теннисистов по квалификации US Open

В Нью-Йорке состоялась жеребьевка квалификации Открытого чемпионата США по теннису, где выступят 6 представителей Украины, сообщает официальный сайт соревнований.

За выход в основную сетку соревнований сразятся Сергей Стаховский, Илья Марченко, Ангелина Калинина, Катерина Бондаренко, Ольга Янчук и Катерина Козлова.

На четвертьфинальной стадии квалификации украинцы получили в соперники следующих игроков:

Сергей Стаховский (Украина) – Алексей Ватутин (Россия)

Ангелина Калинина (Украина) - Ксения Лыкина (Россия)

Катерина Бондаренко (Украина) – Сильвия Солер-Эспиноса (Испания)

Ольга Янчук (Украина) – Александра Киик (США)

Илья Марченко (Украина) – Йорис Де Лоре (Бельгия)

Катерина Козлова (Украина) – Хлоэ Паке (Франция)

Как сообщал УНИАН, четвертый и завершающий турнир года из серии "Большого шлема" пройдет в Нью-Йорке с 28 августа по 10 сентября