Шесть украинцев выступят на Чемпионате мира по современному пятиборью

Сегодня, 22 августа, в столице Египта начинаются соревнования мирового первенства по современному пятиборью, сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

В Каире около 170 лучших представителей этого вида спорта разыграют 21 награду.

На престижном старте Украину будут представлять: Павел Зведенюк, Дмитрий Кирпулянский, Павел Тимощенко, Денис Павлюк, Андрей Федечко и Зинаида Батрак.

Программу чемпионата мира откроют соревнования в эстафете среди мужчин.

Турнир в Каире продлится до 28 августа.