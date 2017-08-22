Шесть украинцев выступят на Чемпионате мира по современному пятиборью
16:10, 22 августа 2017Другое
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Турнир пройдет на этой неделе в Египте.
Призер Игр-2016 в Рио Тимощенко возглавит сборную Украины на чемпионате мира / УНИАН
Сегодня, 22 августа, в столице Египта начинаются соревнования мирового первенства по современному пятиборью, сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.
В Каире около 170 лучших представителей этого вида спорта разыграют 21 награду.
На престижном старте Украину будут представлять: Павел Зведенюк, Дмитрий Кирпулянский, Павел Тимощенко, Денис Павлюк, Андрей Федечко и Зинаида Батрак.
Программу чемпионата мира откроют соревнования в эстафете среди мужчин.
Турнир в Каире продлится до 28 августа.
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