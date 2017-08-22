Фехтовальщик Чучукало и тхэквондистка Ромолданова завоевали еще два золота Универсиады для сборной Украины

На летней Универсиаде-2017 в Тайбэе на счету сборной Украины еще две золотые награды, сообщает официальный сайт турнира.

Фехтовальщик Дмитрий Чучукало в соревнованиях рапиристов одержал пять побед подряд. В частности, в четвертьфинале он обыграл Александра Сироткина из России со счетом 15:10. В финале украинец оказался сильнее Кейсуки Мацуямы из Японии - 15:14.

Читайте такжеПловец Говоров завоевал вторую золотую медаль для Украины на Универсиаде в ТайбэеВ свою очередь, в турнире по тхэквондо в весовой категории до 46 кг. Ирина Ромолданова в первой же схватке одолела Софию Фомичеву из России (8:5), одолела еще двух соперниц, а в финальной схватке была сильнее Кирияки Коутоки из Кипра - 5:3.

Таким образом, на счету сборной Украины уже 5 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые медали - 12 наград. Наша команда занимает 5-е место в общекомандном медальном зачете, опережая сборную России (4-8-13, 25). Впереди украинцев идут команды Южной Кореи, Японии, Тайваня и КНДР.

Как сообщал УНИАН, Универсиада проходит с 19 по 30 августа.